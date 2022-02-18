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Общество18 февраля 2022 6:51

На Ставрополье больничные листы начали открывать дистанционно через call-центр

Если болезнь не прогрессирует за неделю, то лист могут так же закрыть
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае из-за нагрузки на амбулаторное звено из-за эпидемиологической ситуации больничные листы начали открывать дистанционно. Для этого нужно обратиться в caii-центр поликлиники, к которой прикреплен гражданин.

После открытия листа начинается дистанционный мониторинг состояния пациента. Если все хорошо через неделю, то лист могут так же дистанционно закрыть. Такая схема будет действовать до 15 марта не только в Ставропольском крае, но по всей России.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе нашли 1630 новых зараженных коронавирусом.