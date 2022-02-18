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Здоровье18 февраля 2022 8:05

На Ставрополье 20% из развернутых 4,4 тысячи ковид-коек остаются свободны

За последние сутки в больницы госпитализировали 147 человек, 9 из которых - дети
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к 18 февраля из 4450 ковид-коек свободными остаются около 20%. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров. За последние сутки в больницы госпитализировали 147 человек, 9 из них - дети.

- Вакцинация помогает замедлить динамику распространения инфекции, реже пациенты нуждаются в госпитализации. Прививайтесь, берегите свое здоровье и своих близких! - заявил Владимиров.

Напомним, к утру 18 февраля в регионе коронавирусом заболели 1630 человек, а выздоровели 1566 человек. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 1 миллион 89 тысяч ставропольчан. За сутки первым компонентом привились 3442 человека, вторым - 2171 человек.