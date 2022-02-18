На Ставрополье 18 февраля выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В регионе с каждым днем все меньше детей заражаются коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае к утру 18 февраля зафиксировали 1630 новых случаев заражения коронавирусом, из них 177 человек - дети. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Instagram. Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 171,9 тысячи человек.

Также за сутки в больницы госпитализировали 147 человек (9 детей), выздоровели 1566 человек, скончались - 12. Глава региона принес соболезнования родственникам тех, кто не смог победить болезнь. На настоящий момент в ковид-госпиталях остаются свободными около 20% коек, некоторые больницы полностью перевели под "красную зону".

Полную вакцинацию от коронавируса прошли 1 миллион 89 тысяч ставропольчан. За сутки первым компонентом привились 3442 человека, вторым - 2171 человек.

"КП-Северный Кавказ" выяснила, в каких округах Ставропольского края нашли больше всего зараженных. Абсолютным антилидером среди территорий оказался Ставрополь: здесь медики нашли 574 новых заболевших. В краевом центре всегда находят больше всего зараженных, так как это один из самых крупных городов региона. На втором месте находится Буденновский муниципалитет (267), третье место занял Георгиевский городской округ (139).

Сразу в трех муниципалитетах нашли только по одному инфицированному коронавирусу: в Курском, Новоселицком и Предгорном. Также есть территории, где не нашли ни одного зараженного коронавирусом, всего их четыре: Петровский, Труновский, Туркменский округа и город Лермонтов.

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