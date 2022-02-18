В Ставрополе увеличили количество ярмарок перед Днем защитника Отечества

В Ставрополе по улицам Васильева, Ленина и Серова пройдут продовольственные ярмарки в два дня - 19 и 20 февраля. Они откроются в рамках единой акции "Покупай ставропольское!", а количество ярмарок увеличат ко Дню защитника Отечества.

Такое распоряжение дал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

- На ярмарках традиционно будут представлены свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные деликатесы и многое другое, - сказано в сообщении администрации краевого центра.

Отметим, ярмарки пользуются популярностью среди горожан, так как на них они могут купить продукты без наценки.