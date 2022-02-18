Власти Ставрополья перераспределят бюджет 2022 года для снижения госдолга

Власти Ставропольского края планируют пересмотреть бюджет региона на 2022 год. В Думе конкретизируют доходы и расходы, внесут корректировки для синхронизации с федеральным бюджетом, средства из которого выделяют на крупные проекты.

Об этом заявил председатель комитета ставропольской краевой думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев.

- Поправки предварительно были рассмотрены на заседаниях всех думских комитетов, дополнительные средства пойдут на важнейшие направления, в том числе и те, что определены в ходе работы с наказами земляков. Важно и то, что предполагается значительное сокращение госдолга края, - рассказал Ковалев.

В итоге, доходы края достигнут 145 миллиардов рублей, расходы - 160,4 миллиардов рублей. В итоге госдолг Ставрополья уменьшат на 5 миллиардов рублей и доведут его до показателя в 29 миллиардов.