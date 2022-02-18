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Общество18 февраля 2022 12:02

20-летний ставрополец стал фигурантом уголовного дела за отклонение от службы

Ему два раза приносили повестку, но он стойко игнорировал требования военкомата
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против молодого жителя Нефтекумска за уклонение от военной службы. Парню 20 лет, у него нет веских причин не служить в армии. Однако он скрывается от военкомата.

- По данным следствия, подозреваемый дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.