Пожарные Ставрополья эвакуировали 40 жителей горящей пятиэтажки

В станице Ессентукская по улице Гагарина загорелся многоквартирный дом. Пожарные получили сообщение о пожаре в 15:20 и отправили сотрудников на место происшествия. Они эвакуировали 40 человек, предварительно погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров, очаг находится в чердачном помещении. Причины пожара еще предстоит выяснить.

- К тушению пожара привлечено 46 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 9 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

После правоохранительные органы начнут проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины пожара.