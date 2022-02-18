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Происшествия18 февраля 2022 13:17

Пожарные Ставрополья эвакуировали 40 жителей горящей пятиэтажки

Общая площадь возгорания достигла 500 квадратных метров
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В станице Ессентукская по улице Гагарина загорелся многоквартирный дом. Пожарные получили сообщение о пожаре в 15:20 и отправили сотрудников на место происшествия. Они эвакуировали 40 человек, предварительно погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров, очаг находится в чердачном помещении. Причины пожара еще предстоит выяснить.

- К тушению пожара привлечено 46 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 9 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

После правоохранительные органы начнут проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины пожара.