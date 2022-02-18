Вкладчики банка Уралсиб получат больше

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Повышение процента в пользу клиента коснулось таких популярных вкладов банка Уралсиб, как «Почетный пенсионер», «Достойный дом детям», «Доход» и «Комфорт». Ставки по этим продуктам были недавно увеличены на 0,8 – 1,6 пункта. Размер будущей прибыли в итоге будет зависеть от выбранных условий вклада: суммы, срока, пакета услуг и других параметров.

Удобство и выгоду накопительных счетов и банковских вкладов уже успело оценить множество россиян. Чтобы узнать подробнее, какой из продуктов банка Уралсиб подходит именно вам, рассчитать доход и ознакомиться со всеми условиями, можно воспользоваться консультацией специалиста в ближайшем отделении банка, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-250-57-57 (по России звонок бесплатный).

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»