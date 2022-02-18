Обновлённый KODA KODIAQ: узнай о новинке первым

Участники видеовстречи узнают все об обновлённом дизайне

У поклонников ŠKODA появилась уникальная возможность поближе познакомиться в видеоформате с обновленной версией главного чешского кроссовера – KODIAQ.

Официальный дилер ŠKODA в Ставропольском крае «СтрелаАвто» приглашает автолюбителей на видеопрезентацию модели обновленного кроссовера KODIAQ .

Участники видеовстречи узнают все об обновлённом дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin& Klement, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ идеальным современным семейным автомобилем.

Присоединиться к видеопрезентации можно в 16.00 с 21 по 25 февраля на официальном сайте или в официальном сообществе автоцентра. Оставить заявку можно здесь.

Мы рады видеть вас в нашем дилерском центре «СтрелаАвто», где вы сможете пройти тест-драйв, получить консультацию по всем вопросам покупки и сервиса.

ДЦ «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, Автодорога Р-217 Кавказ, 345 км. Контактный телефон - (87922) 6-53-53.