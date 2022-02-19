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Происшествия19 февраля 2022 6:50

Администратора ставропольской бани избил недовольный клиент

Полиция расследует уголовное дело
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе ранее судимый 37-летний житель Шпаковского округа подозревается в нападении на администратора-женщину банного комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МВД. Уточняется, что мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он во всем сознался и пояснил, что избил администратора в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напился он у себя дома перед тем, как с друзьями поехал в сауну и стал там выражать недовольство качеством услуг.

- Согласно проведенной экспертизе, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, - комментируют в ГУ МВД по СК.

Взбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).