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Общество19 февраля 2022 9:13

В Ставрополе 23 февраля будут праздновать виртуально

Из-за пандемии массовых мероприятий не будет
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе 23 февраля отмечать будут виртуально. Из-за пандемии праздничная программа гораничится выступлениями и викторинами на официальных сайтах и в аккаунтах социальных сетей учреждений образования и культуры.

Историко-познавательная игра «Солдатами не рождаются – солдатами становятся» и экскурсия «Русская батальная живопись: война и мир в творчестве Верещагина, Пластова, Иогансона» пройдет 20 февраля в соцсети Центра внешкольной работы Промышленного района Ставрополя.

Там же 22 числа покажут музыкально-литературную программу. Дом детского творчества Октябрьского района проведет виртуальный мастер-класс. А 23 февраля выступят воспитанники детской музыкальной школы №1. Подробная программа - на сайте администрации города.