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Общество19 февраля 2022 10:53

Депутат Госдумы предложил размещать беженцев из Донбасса на Ставрополье

МЧС ДНР ранее сообщило о планируемой эвакуации около 700 тысяч человек
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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На фоне эвакуации населения самопровозглашенной Донецкой народной республики депутат Госдумы Виктор Водолацкий сделал заявление, что вместе с Ростовской областью к размещению беженцев должны подключиться и другие регионы. В том числе Ставропольский край.

- Учитывая, что количество беженцев будет более 100 тысяч, нужно подключать и другие субъекты - Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Воронежскую области. Там тоже должны создаваться сейчас такие же оперативные штабы, - сказал Водолацкий ТАСС 18 февраля.

МЧС ДНР ранее сообщило о планируемой эвакуации около 700 тысяч человек. Накануне вечером первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь "Звезда" в Ростовской области.