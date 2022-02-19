Депутат Госдумы предложил размещать беженцев из Донбасса на Ставрополье

На фоне эвакуации населения самопровозглашенной Донецкой народной республики депутат Госдумы Виктор Водолацкий сделал заявление, что вместе с Ростовской областью к размещению беженцев должны подключиться и другие регионы. В том числе Ставропольский край.

- Учитывая, что количество беженцев будет более 100 тысяч, нужно подключать и другие субъекты - Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Воронежскую области. Там тоже должны создаваться сейчас такие же оперативные штабы, - сказал Водолацкий ТАСС 18 февраля.

МЧС ДНР ранее сообщило о планируемой эвакуации около 700 тысяч человек. Накануне вечером первые беженцы из Донбасса прибыли в лагерь "Звезда" в Ростовской области.