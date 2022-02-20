В Ставрополе иномарка на большой скорости влетела в столб на Объездной, есть погибший

В Ставрополе компания молодых людей устроила ночные катания под утро 20 февраля. Небезопасная скорость стала причиной гибели одного из пассажиров BMW.

По предварительным данным, около трех утра воскресенья, 20 февраля, на улице Объездной водитель BMW на большой скорости влетел в столб. Удар был такой силы, что иномарка практически «обняла» бетонную конструкцию, столб оказался в середине салона автомобиля.

Погиб один из пассажиров - 25-летний житель села Стародубского, еще три пассажира из Ставрополя в возрасте 21 – 22 года оказались в больнице. Также госпитализирован и водитель иномарки, его проверяют на состояние опьянения.

- 27-летний водитель, местный житель, злостным нарушителем ПДД не является, при госпитализации произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.