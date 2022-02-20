Житель Ставрополя в течение полугода крал из магазинов по ночам сладости и сигареты

В Ставрополе под суд пойдет местный житель, который по ночам обворовывал магазины. Добычей 48-летнего злоумышленника становились сладости и табачные изделия. За полгода он совершил 10 краж, а поймать его удалось, благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- Личность обвиняемого установили сотрудники уголовного розыска при изучении записей с камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Следствию удалось установить, что мужчина проникал в торговые помещения исключительно по ночам, используя ломик и отвертку.

Похищенные кондитерские и табачные изделия он перепродавал.

Дело по статье «Кража» в отношении жителя Ставрополя передано в Октябрьский районный суд.