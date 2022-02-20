Ставропольские магазины переходят в онлайн-торговлю

Ставропольские магазины за 2021 год вдвое увеличили число продаж через интернет. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, онлайн-торговля стала пользоваться повышенным спросом в период пандемии.

- Онлайн-торговлю ведут на различных площадках. Одни открывают интернет-магазины на официальных сайтах, другие реализуют продукцию через социальные сети, - рассказал Владимиров на своей странице в социальных сетях.

В числе производителей, активно осваивающих онлайн-формат торговли, три молочных комбината, одна сыроварня, один мясокомбинат и один производитель деликатесов.