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Экономика20 февраля 2022 9:20

Ставропольские магазины переходят в онлайн-торговлю

За 2021 год в регионе вдвое выросло число продаж через интернет
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские магазины за 2021 год вдвое увеличили число продаж через интернет. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, онлайн-торговля стала пользоваться повышенным спросом в период пандемии.

- Онлайн-торговлю ведут на различных площадках. Одни открывают интернет-магазины на официальных сайтах, другие реализуют продукцию через социальные сети, - рассказал Владимиров на своей странице в социальных сетях.

В числе производителей, активно осваивающих онлайн-формат торговли, три молочных комбината, одна сыроварня, один мясокомбинат и один производитель деликатесов.