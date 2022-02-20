На Ставрополье пенсионерка избила кирпичом должника

Инцидент произошел в селе Николина Балка Петровского района Ставрополья. Сотрудники больницы сообщили в полицию о поступившем к ним с травмами головы и туловища 32-летнем мужчине.

Сотрудники правопорядка выяснили, что мужчина был избитом кирпичом, а удары наносила пенсионерка. Причиной конфликта односельчан стали деньги, которые пострадавший задолжал 65-летней женщине.

Жительницу села доставили в полицию, где она созналась в содеянном и объяснила причина конфликта.

- Согласно проведенной экспертизе, полученные мужчиной телесные повреждения квалифицированы, как причинение легкого вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.