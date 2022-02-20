На Ставрополье специалисты проверяют качество семян в преддверии посевных работ

Ставропольские аграрии готовятся к посевным работам. Перед стартом весеннего сева все семена проходят проверку на качество, чтобы обеспечить хороший урожай и валовый сбор.

На данный момент специалистами Россельхозцентра уже проверено более 35 тысяч тонн семян. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Эту работу планируется полностью завершить к 1 марта, - отметил губернатор. - В этом году планируем выполнить сев яровых культур на площади 1 миллион гектаров.

Владимиров сообщил, что кампания начнется в срок во всех районах края.