В Ставрополе участница серьезной автоаварии попала в реанимацию

В Ставрополе водитель иномарки в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию после серьезного ДТП. Автоавария произошла в районе ботанического сада на пересечении улиц Кордон Столбик и Западный обход утром в воскресенье, 20 февраля.

По предварительным данным, столкнулись две иномарки - Infiniti и Hyundai, двигавшийся в попутном направлении. В результате столкновения Hyundai влетел в дорожное ограждение, водитель потеряла сознание. 29-летнюю ставропольчанку с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

- У нее произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Выяснилось, что в течение года девушка восемь раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и за превышение скорости.

Водитель Infiniti в аварии не пострадал. В момент аварии был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и степень ответственности участников, - добавили в отделе пропаганды ставропольской Госавтоинспекции.