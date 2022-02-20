Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 февраля 2022 14:40

На Ставрополье дедушка и внучка пострадали в аварии

Молодой водитель на «Приоре» влетел в едущую впереди «Оку» с дедушкой за рулем
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье в больницу попали 67-летний водитель «Оки» и его 13-летняя пассажирка. Автоавария произошла на трассе «Ростов – Ставрополь» на территории Красногвардейского округа утром 20 февраля.

На трассе разогнавшийся на «Приоре» 27-летний житель Михайловска влетел в «Оку», которая ехала впереди. В результате аварии пострадали люди, находившиеся в салоне малолитражки. У девочки диагностированы ушибы ног. Более серьезных травм она смогла избежать, благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Водитель «Приоры» не пострадал.

- За последние 2 года он привлекался к административной ответственности 7 раз за различные нарушения ПДД, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.