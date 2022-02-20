На Ставрополье дедушка и внучка пострадали в аварии

На Ставрополье в больницу попали 67-летний водитель «Оки» и его 13-летняя пассажирка. Автоавария произошла на трассе «Ростов – Ставрополь» на территории Красногвардейского округа утром 20 февраля.

На трассе разогнавшийся на «Приоре» 27-летний житель Михайловска влетел в «Оку», которая ехала впереди. В результате аварии пострадали люди, находившиеся в салоне малолитражки. У девочки диагностированы ушибы ног. Более серьезных травм она смогла избежать, благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Водитель «Приоры» не пострадал.

- За последние 2 года он привлекался к административной ответственности 7 раз за различные нарушения ПДД, - сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.