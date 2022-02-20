Солнце и плюс 17 прогнозируют синоптики на 23 февраля на Ставрополье

Потепление обещают синоптики в мужской день на Ставрополье. 23 февраля в Ставрополе и крае воздух прогреется до максимальной отметки в 17 градусов тепла. День будет ясным и без осадков.

К слову, теплая погода установится в крае еще за день до праздника. Так, по данным Ставропольского гидрометеоцентра, 22 февраля в крае воздух прогреется до 16 градусов. В Ставрополе синоптики прогнозируют 14 градусов тепла при ветре в 8 – 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

К концу недели погода начнет портиться. Столбики термометров в дневное время в субботу, 26 февраля, опустятся до отметки в пять градусов выше нуля, возможен дождь. В воскресенье, 27 февраля, ожидается дождь со снегом. В краевом центре в этот день воздух прогреется до шести градусов.