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Общество20 февраля 2022 17:45

На Ставрополье до 1 марта продлен мораторий на QR-коды в общественных местах

Соответствующее постановление подписал глава региона
Алина МАКСИМОВА
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В Ставропольском крае в очередной раз продлен мораторий на использование QR-кодов в общественных местах. QR-коды и сертификаты о вакцинации не будут требовать у ставропольцев до конца февраля. Соответствующее постановление подписан глава региона Владимиров. Документ размещен на сайте правовой информации.

Мораторий на использование QR-кодов был введен главой региона в преддверии новогодних праздников с целью поддержать местных предпринимателей, которые в связи с пандемией и введением ограничительных мер понесли существенные убытки. После праздников мораторий был продлен до 1 февраля, а после – до 21 февраля.

На этот раз жителей региона освободили от обязанности использовать коды до 1 марта 2022 года.