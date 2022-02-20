На Ставрополье до 1 марта продлен мораторий на QR-коды в общественных местах

В Ставропольском крае в очередной раз продлен мораторий на использование QR-кодов в общественных местах. QR-коды и сертификаты о вакцинации не будут требовать у ставропольцев до конца февраля. Соответствующее постановление подписан глава региона Владимиров. Документ размещен на сайте правовой информации.

Мораторий на использование QR-кодов был введен главой региона в преддверии новогодних праздников с целью поддержать местных предпринимателей, которые в связи с пандемией и введением ограничительных мер понесли существенные убытки. После праздников мораторий был продлен до 1 февраля, а после – до 21 февраля.

На этот раз жителей региона освободили от обязанности использовать коды до 1 марта 2022 года.