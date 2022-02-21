На Ставрополье 1299 человек выздоровели от COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае к утру 21 февраля 1299 человек, у которых был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и иммунизировались. Всего в регионе переболели 151 тысяча человек.

Также за сутки медики зафиксировали 1390 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них 112 детей. Госпитализация потребовалась для 102 ставропольцев, среди которых 7 несовершеннолетних.

10 человек скончались, это число меньше обычного уровня летальности, который Ставропольский край держит не первый месяц.

- Уже 1 миллион 94 тысячи наших земляков завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины, - написал в официальном инстаграм-аккаунте губернатор региона Владимир Владимиров.