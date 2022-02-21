20 февраля на Ставрополье в 8 ДТП пострадали 11 человек, 2 погибли

20 февраля в Ставропольском крае произошло 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек, еще 2 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. За день сбили пешеходов, велосипедиста, столкнулись автомобили.

В Невинномысске 39-летний мужчина, который живет на улице, пересекал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Он неожиданно вышел на проезжую часть, ситуацию усугубляли сумерки.

- За рулем иномарки находился 41-летний житель соседнего государства, который был трезв, за последние 2 года на территории России за нарушение ПДД не привлекался, - сказано в сообщении ведомства.

В Кисловодске водитель сбил 13-летнего мальчика, который на велосипеде ехал по краю проезжей части. За рулем был 63-летний мужчина, за последние 10 лет его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД.