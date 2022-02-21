В Ставрополе в 2023 году отремонтируют дороги шести улиц по нацпроекту

В 2023 году в Ставрополе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" проведут ремонт участков шести улиц, общей длиной 5,2 километра. Об этом рассказали в администрации краевого центра.

Ремонт будут проводить комплексно: заменят не только асфальтовое покрытие, но и бордюры, сделают велосипедные и пешеходные дорожки и т.д. Работы пройдут на участках проспекта Юности, переулка Макарова, по улицам 1-я Промышленная, Индустриальная, Ломоносова и Шпаковской.

Восстанавливать дороги начнут весной, когда осадки оставят край, а дороги просохнут. В 2022 году планируют починить 6,7 километров.