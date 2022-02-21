«ЕвроХим» готовит новое поколение инженеров

Владелец минерально-химического холдинга «ЕвроХим», российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко серьезно подходит к вопросу подготовки квалифицированных инженерных кадров для своих промышленных площадок - в компании успешно реализуются различные программы обучения и профориентации. Участвующих в них них школьников и студентов после выпуска ждут на работу на предприятиях компании.

- На одном только «Невинномысском Азоте», входящем в «ЕвроХим», в ближайшие годы появятся тысячи новых рабочих мест, благодаря получаемым миллиардным инвестициям для развития экономики, - сообщил в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

Поэтому система образования в промышленной столице Ставропольского края в первую очередь нацелена на профориентацию молодежи на технические специальности. Решать проблему дефицита квалифицированных кадров помогает в том числе совместные проекты с Фондом Андрея Мельниченко и «ЕвроХимом» - так в Невинномысске появились Центр детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) и детский технопарк «Кванториум». Учащиеся получают углубленные знания по точным и естественным наукам, побеждают на олимпиадах, успешно сдают ЕГЭ и поступают в самые престижные вузы. А, например, за победу на международном конкурсе по искусственному интеллекту AIIJC невинномысские школьники получили 1 млн рублей.

Также Фонд Андрея Мельниченко запустил в городе химиков новый образовательный проект - при лицее №6 и химико-технологическом колледже открылись «ЕвроХим»-класс и «ЕвроХим»-группа. Учащиеся 8-11 классов получат дополнительные часы для изучения химии, физики, математики, возможность заниматься в лабораториях ЦДНИТТ и «Кванториума». После практики в Невинномысском технологическом институте (филиал СКФУ) и упомянутом колледже, выпускники смогут получить в специальное и высшее образование в данным образовательных учреждениях по специальностям «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» или «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Часть занятий пройдет в Российском химико-технологического университете в Москве.

Из важных проектов Фонда Андрея Мельниченко стоит отметить и открытие курсов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ при поддержке горадминистрации и компании «ЕвроХим». Ребята, проживающие в Невинномысске и Кочубеевском районе, могут бесплатно готовиться к экзаменам по физике, математике, химии, информатике и русскому языку на базе химико-технологического колледжа и технологического института.

Помимо этого администрация Невинномысска, Фонд Андрея Мельниченко, «Невинномысский Азот», «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» и СКФУ подписали соглашение о сотрудничестве. Запланированные совместные мероприятия помогут повысить конкурентоспособность студентов на рынке труда, обеспечить предприятия химической отрасли и промышленности в целом молодыми кадрами, а также организовать стажировок для студентов на предприятиях «ЕвроХима».