Транспортная прокуратура узнает причины возгорания автобусов в аэропорту Ставрополя

Ставропольская транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания двух пассажирских автобусов в аэропорту Ставрополя. Они вспыхнули, когда были пусты, поэтому пострадавших нет.

- Ставропольской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Чечне 18 февраля 2022 года, около 10 часов утра, произошел мощный взрыв в Урус-Мартановском районе. В пресс-службе ГУ МЧС республики комментируют, что недалеко от села Гехи - на пустыре в населенном пункте Урус-Мартан, загорелась цистерна с сжиженным газом. За пожаром последовал сильнейший хлопок, попавший на снятое местными видео.