В Пятигорске мужчина обманул преступника на 400 тысяч рублей

В пресс-службе ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что против жителя Пятигорска возбудили уголовное дело за мошенничество. Он требовал 400 тысяч рублей со знакомого за услуги, выполнить которые не смог бы.

- Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый, узнав о возбуждении уголовного дела в отношении своего знакомого за совершение мошенничества, заверил его, что может решить вопрос о не избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но обещания оказались ложью, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, позже материалы направят в суд для вынесения приговора.