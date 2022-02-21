Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 11:49

В Пятигорске мужчина обманул преступника на 400 тысяч рублей

Он пообещал избавить его от ареста
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пресс-службе ФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что против жителя Пятигорска возбудили уголовное дело за мошенничество. Он требовал 400 тысяч рублей со знакомого за услуги, выполнить которые не смог бы.

- Предварительным следствием установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый, узнав о возбуждении уголовного дела в отношении своего знакомого за совершение мошенничества, заверил его, что может решить вопрос о не избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Но обещания оказались ложью, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, позже материалы направят в суд для вынесения приговора.