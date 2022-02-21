На Ставрополье упростят условия получения соцвыплат на детей от 3 до 7 лет

В Ставропольском крае с 1 апреля упростят условия получения социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения региона Елена Мамонтова во время брифинга.

По ее словам, теперь выплаты могут получать беременные женщины, владельцы арестованных авто и хозяева нескольких машин. Раньше это было запрещено.

- Уже не учитываются машины, находящиеся в аресте. У нас был большой процент граждан, у которых какая-то машина в аресте и есть еще одна. Наличие двух машин являлось препятствием, чтобы получать пособие. Добавлена беременность. Был большой процент людей, которым отказывали по этой причине, - заявила министр.

Напомним, пособие на детей от 3 до 7 лет ввели во время пандемийного 2020 года в качестве поддержки граждан во время локдауна. Сначала объем выплаты составлял 50% от прожиточного минимума. В 2021 году размер начислений зависит от дохода семьи.