Ставрополье вошло в рейтинг регионов-лидеров по переработке ТКО и утилизации

Ставропольский край вошел в рейтинг топ-10 лучших регионов по переработке мусора и утилизации отходов. Край перевыполнил нормативы, которые устанавливали в рамках нацпроекта "Экология".

По сортировке отходов нужно было было достичь показателя в 36,8%, а Ставрополье провело сортировку 85,8% ТКО. Плановое значение для утилизации было 4,9%, регион достиг 25,6%.

- В регионе создан хороший инфраструктурный задел для развития этого направления. Но мы смотрим дальше: в работе сейчас находится сразу несколько проектов, включая создание экотехнопарка. В перспективе это позволит перерабатывать ещё больше мусора, тем самым снизиться нагрузка на экологию, - заявил глава МинЖКХ Ставрополья Роман Марченко.