В «Университете бизнеса Уралсиб» обсудят новые правила для малых и средних предпринимателей

Фото: Уралсиб

Новый интерактивный онлайн-вебинар в рамках обучения «Университета бизнеса Уралсиб» состоится 24 февраля (четверг, 17:00 по московскому времени). Тема: «Важные нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году». Обо всех подробностях, нюансах и «подводных камнях» новых правил можно будет узнать от «действующего специалиста» - Марии Коровкевич, основателя ООО «1 Консалтинговая Компания».

Особое внимание будет уделено главным темам:

- минимальная оплата труда и изменения в этой сфере;

- как официально не платить НДС;

- новый порядок вычетов по НДФЛ, включая расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия; отмена плановых проверок МБ;

- новые взносы и тарифы для индивидуальных предпринимателей;

- АСН - новый налоговый режим и как с ним жить;

- полный переход на электронное оформление больничных листов.

Занятие будет длиться один час. После лекторной части – разбор тематических кейсов и ответы на вопросы в прямом эфире. Чтобы стать участником вебинара, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации или ее мобильной версии. Имеет смысл поторопиться: количество мест ограничено, подключение к новым знаниям от «Университета бизнеса Уралсиб» – бесплатно. 16+

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»