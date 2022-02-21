350 пар поженятся на Ставрополье 22 февраля

В «красивую» дату 22.02. 2022 на Ставрополье сочетаются законным браком 350 пар. Чтобы расписаться в этот день, одна из пар подала заявление еще в феврале прошлого года.

Прошлая «красивая» дата 12.02.21 не пользовалась такой бешеной популярностью: тогда в брак вступили всего сто пар.

В краевом ЗАГСе напомнили, что следующие «красивые» даты для бракосочетания - это 22.04.2022, 20.05.2022, 08.07.2022 (День семьи, любви и верности).

Заявление можно подать через Госуслуги или в ходе личного визита в ЗАГС.