В Ставрополе временно перекроют движение по Сухомскому проезду

Во вторник, 22 февраля, в краевой столице перекроют движение по Сухомскому проезду на участке от Одесского переулка до дома №104. Движение на данном участке будет ограничено до 26 марта.

Причина временных неудобств - ремонт газопровода. Как сообщили в мэрии, предстоит заменить 1,6 тыс. метров магистрали низкого давления. Отмечается, что газопровод был введен в эксплуатацию в конце 60-х годов.

Работы продлятся до конца июня 2022 года. За весь период движение по Сухомскому проезду будут ограничивать на разных участках.