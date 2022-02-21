В Невинномысске ищут повредивших памятник вандалов

Об акте вандализма рассказал у себя в микроблоге мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Он сообщил, что неизвестные сбили букву «Е» в словах «Верою и усердием» на памятном знаке служащим Военно-морского флота России. По словам мэра, в 2020 году уже был совершен аналогичный акт вандализма. Правда, тогда пострадала буква «С».

Поврежденный знак по своей инициативе восстановил мастер художественной ковки, уроженец Невинномысска Эдуард Сложеникин.

Михаил Миненков призвал всех, кому что-либо известно о личности вандалов, написать ему в личку.