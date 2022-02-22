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Здоровье22 февраля 2022 5:08

Количество зараженных COVID-19 на Ставрополье за сутки упало до 1022 человек

Ранее в Минздраве региона говорили о снижении темпов пятой волны коронавируса
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Медики Ставропольского края за последние сутки выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 177,4 тысячи ставропольцев. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также к утру 22 февраля 983 человека смогли побороть болезнь и выздороветь, 107 человек попали в больницу (из них четверо детей), 10 человек скончались.

- Около четверти специализированного коечного фонда сегодня свободно. Оба компонента прививки получили уже 1 миллион 95 тысяч наших земляков, - написал Владимиров.

Среди зараженных 189 детей, многие их них болеют "омикроном".