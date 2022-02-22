21 февраля на Ставрополье в двух ДТП пострадали два человека

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили, что за 21 февраля в регионе произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Погибших, к счастью, нет. Обе аварии произошли в Ставрополе.

По улице Серова столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. Девушка-водитель не справилась с управлением на большой скорости и врезалась в впереди стоящую на светофоре Шкоду Фабию.

- Затем Кайрон продолжил движение и въехал в также стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль ВАЗ-210740. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась 15-летняя пассажирка Шкоды, - сказано в сообщении ведомства.

А второе ДТП связано с наездом на пешехода. Несовершеннолетняя девушка пересекала улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 59-летний водитель ВАЗ-21099.