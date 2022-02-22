В Ставрополе работнику центра правовой защиты не выплатили 380 тысяч рублей зарплаты

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что по факту невыплаты зарплаты работнику ООО "Ставропольский центр правовой защиты" возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

- По данным следствия, с февраля 2020 года по ноябрь 2020 года руководством организации не выплачивалась заработная плата работнику предприятия. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила около 380 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

При этом работодатель мог выплачивать зарплату, он не является банкротом и имеет средства. Однако он распорядился ими иначе, в своих целях. Расследование уголовного дела не завершено, сейчас правоохранители принимают меры, чтобы подозреваемый возместил убытки работнику.