В Буденновске водитель такси получил два года срока за избиение пассажира

В Буденновске водитель такси нанес тяжелый вред пьяному пассажиру за то, что тот пытался на него напасть. За это мужчина получил условный срок с отработками. Об этом сообщает пресс-служба суда городского суда.

- Гражданин К. в качестве водителя такси прибыл по заказу, где мужчина-заказчик, находившийся в нетрезвом состоянии, стал выражать недовольство в связи с опозданием такси, попытался два раза нанести таксисту удары в лицо, от которых таксист увернулся. В ответ на действия мужчины, водитель такси умышленно нанес ему один удар рукой в область головы, от чего мужчина упал, ударившись о посторонний предмет, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге таксист получил 2 года условного срока и 2 года исправительных работ. Приговор в силу пока что не вступил.