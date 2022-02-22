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Общество22 февраля 2022 13:09

В Михайловске начали второй этап строительства водопровода длиной 5,8 км

Мощность сети достигнет примерно 17 тысяч кубометров воды в сутки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае продолжается налаживание водопроводной сети там, где населенным пунктам не хватает питьевой воды. Начался второй этап строительства водопровода в Михайловске, длина которого составит 5,8 км.

Средняя мощность такой сети - 17 тысяч кубометров воды в сутки. Таким образом, северо-восточной части города будет обеспечена питьевой водой.

Всего в 2022 году на развитие водопроводных сетей направили 976 миллионов рублей. Ко многим небольшим населенным пунктам Ставропольского края все еще не проведены трубы, региональные власти решают этот вопрос.