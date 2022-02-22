МТС узнала, как хотят отметить 23 февраля ставропольские мужчины

Аналитики МТС Банка изучили траты стравропольцев в преддверии Дня защитника Отечества. Они выделили 10 категорий, в которых значительно увеличилось количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями последнего зимнего месяца.

Оказалось, что самые популярные покупки перед праздником - видеоигры. На втором месте - лотерейные билеты. В топ-3 попали и спорттовары. А вот такие традиционные презенты для мужчин, как пена и лосьоны для бритья, занимают сейчас лишь четвертое место. Список популярных подарков к 23 февраля завершают книги и одежда.

Что касается формата празднования, то особой популярностью, как выяснилось, пользуются походы в рестораны и бары, а также посещение кинотеатров и театров. На третьем месте - домашние вечеринки, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах и супермаркетах.

Но главное - ставропольские мужчины не хотят отмечать 23 февраля в одиночестве. Подтверждением тому рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником.