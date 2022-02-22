На Ставрополье обнаружили незаконную свалку площадью пять тысяч квадратных метров

Рядом с Ессентуками инспекторы Северо-Кавказского управления Россельхознадзора обнаружили незаконную свалку площадью почти 5 тыс. квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения.

Выяснилось, что ее организовал арендатор.

Из-за складирования отходов ухудшилось состояние почвы. В пресс-службе управления уточнили, что отходы, которыми был захламлен участок, относятся к четвертому и пятому классам опасности.

Отмечается, что нарушитель не планировал рекультивировать свалку. Инспекторы управления по данным фактам выписали административные протоколы.