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Общество22 февраля 2022 19:23

На Ставрополье обнаружили незаконную свалку площадью пять тысяч квадратных метров

Управление Россельхознадзора составило протоколы об административных правонарушениях
Инна МОРОЗОВА
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Рядом с Ессентуками инспекторы Северо-Кавказского управления Россельхознадзора обнаружили незаконную свалку площадью почти 5 тыс. квадратных метров на землях сельскохозяйственного назначения.

Выяснилось, что ее организовал арендатор.

Из-за складирования отходов ухудшилось состояние почвы. В пресс-службе управления уточнили, что отходы, которыми был захламлен участок, относятся к четвертому и пятому классам опасности.

Отмечается, что нарушитель не планировал рекультивировать свалку. Инспекторы управления по данным фактам выписали административные протоколы.