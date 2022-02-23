Миндор Ставрополья начал аукцион на перевозки по маршруту №13

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края выставило на торги муниципальный маршрут №13, начальная цена которого составила 433 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В требованиях прописано, что контракт заключается на три года. Каждый год исполнитель будет получать определенную сумму на содержание маршрута: в 2022 году - 113 тысяч рублей, в 2023 - 149 тысяч рублей и в 2024 году - 150 тысяч рублей.

Также в документе указано, что в будни на маршруте должны находиться 30 единиц транспорта, в выходные - до 20. Также два автомобиля всегда должны быть в резерве. Исполнитель должен выпустить машины на рейсы уже 1 апреля.