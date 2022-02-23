В 2022 году на Ставрополье отремонтируют 132 км дорог по госпрограмме

В Ставропольском крае в 2022 году отремонтируют 45 дорожных объектов общей протяженностью 132 километра. Контракты с подрядчиками Миндор региона заключил еще в прошлом году. С приходом весны и тепла начнется ремонт.

Работы пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2022 году на восстановление дорог направили 14 миллиардов рублей.

- Для нас очень важно проводить заблаговременную подготовку к ремонту дорог в рамках нацпроекта. Это помогает без задержек приступать к работам и завершать их вовремя или даже немного раньше. Сейчас мы также проводим подготовку к обновлению дорог в рамках нацпроекта в 2023 году, - заявил глава Миндора Ставрополья Евгений Штепа.