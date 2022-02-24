Аэропорт Махачкалы отменил 16 рейсов из-за закрытия воздушных бухт

Аэропорт Махачкалы отменил сразу 16 рейсов, самолеты не смогли вылететь в разные города России, а также прилететь. Отменили 3 рейса в Москву и 3 рейса из Москвы, а также Ростова-на-Дону, Казани, Челябинска, Симферополя, Бухару (Узбекистан) и Перми.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о закрытии 12 аэропортов России, в числе которых аэропорт Ставрополя. Причина - обострение ситуации на Украине. Под ограничения попали аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Орла, Симферополя, Геленджика и Элисты.