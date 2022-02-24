Экс-начальник медчасти колонии в Пятигорске пойдет под суд за взятку в 80 тысяч

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против бывшего начальника медчасти в колонии Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "получение взятки". Он получил 80 тысяч рублей за то, что пронесет телефон заключенному.

- Следствием установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый получил от родственников одной из осужденных взятку в сумме 80 тысяч рублей, за доставление на режимную территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю и передачу следственно-арестованной мобильного телефона, - сказано в сообщении ведомства.

Дело уже передали прокурору для утверждения обвинения, а потом материалы передадут в суд для вынесения приговора. Мужчина лишился должности начальника филиала медчасти.