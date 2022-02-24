На Ставрополье приставы защитили права детей, чья мать не хотела прописывать их в доме

В Ставропольском крае, в Невинномысске приставы побудили мать двоих детей прописать детей в доме, который был куплен с привлечением материнского капитала. Сначала женщина "забыла" о том, что это нужно сделать до определенного срока. Когда ей начали неоднократно напоминать о необходимости прописки, она игнорировала требования приставов.

- Административные штрафы за неисполнение на общую сумму 6500 рублей должница не оплатила и работники службы разъяснили, что далее привлекут ее по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), а там возможно наказание до 15 суток ареста, - рассказали в пресс-службе УФССП Ставропольского края.

Чтобы не попасть под арест, женщина исполнила решение суда.