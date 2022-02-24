Миндор взял под контроль общественный транспорт Ставрополя и Пятигорска

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края взяло под контроль перевозчиков Ставрополя и Пятигорска. Такие полномочия ведомству дал недавно принятый закон, целью которого является повышение качества обслуживания пассажиров.

Теперь Миндор будет контролировать выдачу лицензий перевозчикам, техническое обслуживания транспорта, изменение стоимости проезда и т.д.

- Новый закон определяет обстоятельства, при которых министерство сможет обращаться в суд с заявлением о прекращении действия лицензии, выданной им перевозчику. Принятие закона будет способствовать повышению ответственности перевозчиков и усилению контроля в области транспортного обслуживания населения. Также в соответствии с документом ряд региональных законов утрачивают силу, - сказано на сайте краевой думы.