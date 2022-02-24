Полиция Ставрополья за два дня поймала 87 пьяных водителей за рулем

В Ставропольском крае провели операцию "Нетрезвый водитель", которая длилась два дня - с 22 по 24 февраля, в праздничные дни. Полиция остановила и составила протоколы на 87 пьяных автомобилистов. Среди них 8 женщин.

- Так, в Нефтекумском округе поздно ночью автоинспекторы остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находилась 31-летняя местная жительница с признаками опьянения. Девушка пояснила, что ехала с празднования дня рождения. И хотя гражданка сообщила, что спиртное не употребляла, проходить освидетельствование на состояние опьянения она не захотела, - сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД Ставрополья.

Операция продолжается, рейды проводятся круглосуточно. Это нужно для того, чтобы снизить количество ДТП в регионе.