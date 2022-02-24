Теперь выгоднее брать «вторичку»

Фото: Уралсиб

21 февраля 2022 года аналитическая и консалтинговая компания Frank RG подвела итоги исследований ипотечных программ российских банков. Предложение от банка Уралсиб для зарплатных клиентов на покупку вторичных квадратных метров вошло в Топ-3.

При оценке были взяты следующие условия: московская квартира стоимостью 7 миллионов рублей с оформлением ипотеки на 15 лет с начальным взносом 30 процентов. Программы господдержки, помощи молодым семьям, залоговая недвижимость, особые условия от партнеров, продавцов, скидки по процентной ставке и другие льготы сразу исключались для чистоты эксперимента. После подсчетов всех возможных клиентских расходов Уралсиб вошел в тройку лидеров как банк, предоставляющий наиболее выгодные услуги в этой нише.

Ипотечная линейка банка Уралсиб предлагает каждому свой вариант. Это готовое, строящееся и вторичное жилье (в том числе - залоговое), рефинансирование кредитов других банков, коммерческая недвижимость. И жилье в ипотеку по государственным программам, нацеленным на помощь различным группам россиян.

Чтобы узнать обо всех возможностях ипотечного кредитования достаточно зайти в любое отделение банка и получить консультацию у специалиста. Или ознакомиться с полной информацией по программам плюс сразу же подать онлайн заявку на получение кредита не выходя из дома на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок бесплатный).

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»