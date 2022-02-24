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Экономика24 февраля 2022 14:33

На Ставрополье средняя цена бензина в 2022 году составила 51,8 рублей

Самым дорогим топливом стал 98 бензин
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Северо-Кавказстате сообщили, что в 2021 году средняя цена на бензин составила 51,80 рублей. Самой дорогой маркой стал 98 - цена за литр достигла 61,23 рублей.

- По результатам наблюдения за потребительскими ценами, осуществляемого на 24-х автозаправочных станциях, расположенных на территории Ставропольского края, средняя потребительская цена на бензин автомобильный в январе 2022 года составила 51,80 рубля за литр, - сказано в сообщении ведомства.

Вот какие цены установились в январе на разные виды бензина:

АИ-92 - 48,88 рублей; АИ-95 - 53,40 рублей; АИ-98 - 61,23 рублей; дизель - 52,71 рублей и газ - 28,60 рублей.