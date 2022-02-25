Число зараженных COVID-19 на Ставрополье за сутки упало ниже тысячи человек

К утру 25 февраля в Ставропольском крае выявили 859 новых случаев коронавирусной инфекции, всего инфицированы 180 тысяч человек. Снова наблюдается снижение суточной заболеваемости. Об этом пишет губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- За прошедшие сутки выздоровели еще 849 человек, за все время - уже 155 тысяч. Уровень заболеваемости ниже, чем днем ранее, - заявил политик.

Число госпитализаций тоже сократилось до 84 человек, среди них один ребенок. К сожалению, скончались 11 человек - летальность остается на прежнем уровне.

- Полный курс иммунизации, включающий оба компонента вакцины против COVID-19, в нашем крае прошли почти 1,1 миллиона человек, - резюмировал Владимиров.